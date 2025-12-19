Орбан: ЕС отказался от конфискации активов России после оценки последствий
Евросоюз отказался от планов по конфискации замороженных российских активов после оценки возможных последствий для европейских стран. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, анализ показал, что активы частных европейских компаний в России превышают объем замороженных средств РФ в ЕС.
«Поэтому, если россияне ответят, забрав эти активы, то, в целом, Европа не выиграет, а проиграет», – объяснил Орбан (цитата по «РИА Новости»).
Венгерский премьер добавил, что такой вывод сделал идею конфискации активов России нежизнеспособной, и вопрос был отложен.
19 декабря страны Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. под ноль процентов. По данным Reuters, решение о предоставлении займа за счет бюджета ЕС приняли вместо использования замороженных российски активов, обойдя таким образом разногласия по поводу плана финансирования Киева за счет государственных средств РФ.