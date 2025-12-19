Орбан: ЕС отказался от конфискации активов России после оценки последствий

19 декабря страны Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. под ноль процентов. По данным Reuters, решение о предоставлении займа за счет бюджета ЕС приняли вместо использования замороженных российски активов, обойдя таким образом разногласия по поводу плана финансирования Киева за счет государственных средств РФ.