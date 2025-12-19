Макрон призвал ЕС возобновить диалог с Путиным
Европе было бы полезно возобновить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам саммита Европейского совета, его слова передает France 24.
Президент Франции добавил, что европейцы должны найти способ сделать это «в ближайшие недели».
19 декабря страны Евросоюза договорились о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. По информации Reuters, решение о предоставлении займа за счет бюджета ЕС приняли вместо использования замороженных российских активов, обойдя таким образом разногласия по поводу плана финансирования Киева за счет государственных средств РФ.