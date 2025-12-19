Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Макрон призвал ЕС возобновить диалог с Путиным

Ведомости

Европе было бы полезно возобновить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам саммита Европейского совета, его слова передает France 24.

«Я считаю, что в наших интересах – как в интересах европейцев, так и в интересах украинцев – найти правильную форму для возобновления этой дискуссии», – сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что европейцы должны найти способ сделать это «в ближайшие недели».

19 декабря страны Евросоюза договорились о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. По информации Reuters, решение о предоставлении займа за счет бюджета ЕС приняли вместо использования замороженных российских активов, обойдя таким образом разногласия по поводу плана финансирования Киева за счет государственных средств РФ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте