Силы ПВО уничтожили 94 украинских беспилотника за ночь
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 94 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России в течение ночи, сообщило Минобороны РФ.
Больше всего воздушных целей – 36 единиц – было поражено в небе над Ростовской областью. Еще 17 беспилотников российские военные ликвидировали в Белгородской области, 15 – в Воронежской и семь – над акваторией Каспийского моря. По шесть БПЛА было нейтрализовано над территорией Самарской, Астраханской областей и над акваторией Азовского моря. По одной атаке отразили в Курской области и Краснодарском крае.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки ВСУ в Ростове произошел обрыв высоковольтной ЛЭП. После этого от электричества были отключены жилые дома в Болгарстрое и промпредприятия в Западной промзоне.
В Таганроге, по словам Слюсаря, повреждения получили остекление и кровля в пяти частных домах, три автомобиля загорелись. Электроснабжение также было нарушено в хуторе Недвиговка Мясниковского района и селе Займо-Обрыв Азовского района.