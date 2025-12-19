Силы ПВО уничтожили 94 украинских беспилотника за ночь

Больше всего воздушных целей – 36 единиц – было поражено в небе над Ростовской областью. Еще 17 беспилотников российские военные ликвидировали в Белгородской области, 15 – в Воронежской и семь – над акваторией Каспийского моря. По шесть БПЛА было нейтрализовано над территорией Самарской, Астраханской областей и над акваторией Азовского моря. По одной атаке отразили в Курской области и Краснодарском крае.