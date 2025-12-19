Путин написал предисловие к новой книге Фрая о России
Президент РФ Владимир Путин подготовил вступительное слово для новой книги немецкого и российского режиссера и культурного менеджера Ханса Йоахима Фрая. Книга, посвященная жизни автора в России, выйдет в 2026 г., сообщил Фрай в беседе с ТАСС.
«В марте выходит новая книга о моей жизни в России. И Владимир Путин написал к ней содержательное предисловие», – рассказал он, не уточнив название издания.
Первая книга Фрая о жизни в России была опубликована в 2021 г. под названием «Научиться любить Россию». Та книга также была издана с предисловием Путина. «Отечественному читателю предоставляется возможность взглянуть глазами немецкого общественного деятеля на современную жизнь, ценности и устремления российского народа», – писал тогда лидер РФ.