В Бангладеш спасли 25 журналистов после вторжения митингующих в редакцию
Как минимум 25 журналистов The Daily Star были спасены из своего офиса спустя более четырех часов после вторжения толпы в редакцию газеты в Дакке. Об этом сообщает The Financial Express.
Разъяренная толпа ворвалась в редакцию англоязычной газеты около полуночи 19 декабря в пятницу (21:00 18 декабря мск). Перед этим была атакована ежедневная газета Prothom Alo, куда толпа пришла с лозунгами против, как они выразились, «индийской агрессии». Протестующие разгромили редакцию, а затем подожги ее.
Журналистов The Daily Star спасли около 4:00 19 декабря по местному времени (01:00 мск). Сначала нападавшие разгромили первый этаж офиса газеты, а затем подожгли его. Пожарные не сразу смогли добраться до здания, так как толпа преграждала им путь. Журналисты ночной смены ждали спасения на крыше.
Когда пламя было потушено, журналистов не смогли вывести сразу, так как в здание ворвалась толпа. Перед редакцией The Daily Star разместили армию.
Массовые беспорядки в Бангладеш вспыхнули 18 декабря после смерти Шарифа Османа Хади – молодежного лидера и ярого критика свергнутого бывшего премьер-министра Шейх Хасины, пишет The Times of India. Это привело к ожесточенным протестам в некоторых районах Дакки и нападениям на крупные СМИ.
32-летний Хади скончался 18 декабря в больнице в Сингапуре, где проходил лечение после того, как 12 декабря в него стреляли неизвестные в масках на мотоцикле.