В Бангладеш спасли 25 журналистов после вторжения митингующих в редакцию

Разъяренная толпа ворвалась в редакцию англоязычной газеты около полуночи 19 декабря в пятницу (21:00 18 декабря мск). Перед этим была атакована ежедневная газета Prothom Alo, куда толпа пришла с лозунгами против, как они выразились, «индийской агрессии». Протестующие разгромили редакцию, а затем подожги ее.