Путин: военные РФ окружили 3500 солдат ВСУ под Купянском
В окружении российских военных под Купянском находится 3500 украинских солдат. У них практически нет шансов, заявил президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином Дворе.
«Они [военные ВСУ] находятся в плотном окружении наших Вооруженных сил. Но и после этого, а это, безусловно, произойдет, подразделения наши закончат эту боевую работу и тоже развернутся в западном направлении», – сказал Путин.
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал 18 декабря, что в текущем году армия России взяла под контроль более 6300 кв. км в зоне спецоперации. По его словам, в 2025 г. российские военные также установили контроль над 300 населенными пунктами и более. С начала конфликта военнослужащие взяли территории общей площадью около 94 000 кв. км.