Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал 18 декабря, что в текущем году армия России взяла под контроль более 6300 кв. км в зоне спецоперации. По его словам, в 2025 г. российские военные также установили контроль над 300 населенными пунктами и более. С начала конфликта военнослужащие взяли территории общей площадью около 94 000 кв. км.