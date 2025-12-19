Путин сравнил участников спецоперации с ветеранами ВОВ

В 2024 г. Путин поручил правительству и фонду «Защитники Отечества» разработать план для повышения уровня трудоустройства участников боевых действий. По данным на начало декабря 2025 г., к обучению приступили 667 участников спецоперации в 78 субъектах и 157 членов их семей, писали «Ведомости».