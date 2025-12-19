Путин сравнил участников спецоперации с ветеранами ВОВ
Участники спецоперации ничуть не хуже ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».
Глава государства предложил вспомнить участников Великой Отечественной войны. После возвращения с фронта они «достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании».
Путин вспомнил своего преподавателя, потерявшего ногу во время войны, который был «блестящим специалистом» в своей области, а также артиста и режиссера Юрия Никулина.
«Чем хуже сегодняшние наши бойцы, участники специальной военной операции?» – задал риторический вопрос президент.
В 2024 г. Путин поручил правительству и фонду «Защитники Отечества» разработать план для повышения уровня трудоустройства участников боевых действий. По данным на начало декабря 2025 г., к обучению приступили 667 участников спецоперации в 78 субъектах и 157 членов их семей, писали «Ведомости».
Как указывали в Минтруде, в рамках нацпроекта «Кадры» для участников спецоперации доступно бесплатное переобучение по 360 профессиям – в том числе это профессии из сферы промышленности, сельского хозяйства, IT, строительства, транспорта, гостеприимства.