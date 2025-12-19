Владимир Путин пообещал дальнейшее продвижение российских войскДо конца года могут быть взяты города, за которые идут бои
До конца года российская армия достигнет новых успехов, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.
По его словам, войска взяли половину города Гуляйполе в Запорожской области, продолжают освобождать Димитров (Мирноград), «доберут Константиновку» и окружили 3500 украинских военных в Купянске.
По поводу последнего Путин коснулся недавней съемки президента Украины Владимира Зеленского на фоне стеллы с названием города. Это произошло уже после того, как начальник генштаба Валерий Герасимов заявил Путину, что Купянск освобожден.
Назвав Зеленского талантливым актером, Путин сказал, что ему стоило зайти в сам город и войти там в дом, а не фотографироваться у отстоящей на километр от Купянска стеллы.
Слова Путина о том, что до конца года будут новые успехи, означают, что поставлена задача завершить бои там, где они продолжаются, говорит военный эксперт Иван Коновалов. Речь идет о завершении разгрома украинских войск в Димитрове, Гуляйполе и окончании взятия под контроль Купянска, полагает эксперт.