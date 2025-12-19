Владимир Путин пообещал дальнейшее продвижение российских войск

Слова Путина о том, что до конца года будут новые успехи, означают, что поставлена задача завершить бои там, где они продолжаются, говорит военный эксперт Иван Коновалов. Речь идет о завершении разгрома украинских войск в Димитрове, Гуляйполе и окончании взятия под контроль Купянска, полагает эксперт.