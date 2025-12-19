Газета
Политика

Путин: у всех народов России – общие ценности

Ведомости

У всех народов России общие ценности, и в нынешних условиях это проявляется особенно отчетливо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025». 

«У нас общие ценности традиционные – у всех народов РФ. И это сейчас в ходе проведения спецоперации становится особенно важным, выпуклым, понятным. Мы это хорошо видим», – сказал глава государства.

Путин отметил, что в боевых условиях утрачивают значение национальная принадлежность и вероисповедание. По его словам, «под пулями не так важно, кто какой национальности и какого вероисповедания».

