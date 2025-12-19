Путин: Банк России находится под постоянным давлением

Банк России снизил ставку на заседании, которое состоялось во время прямой линии. Это пятое снижение ставки подряд. Снижения на 50 базисных пунктов (б. п.) ждало большинство – 17 из 23 – экономистов и представителей бизнеса, которых опросили «Ведомости». Прогноз регулятора предполагает, что проводимая денежно-кредитная политика позволит снизить годовую инфляцию до 4–5% в 2026 г., а к устойчивой цели в 4% придет в 2027 г.