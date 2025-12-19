Газета
Главная / Политика /

Путин: Банк России находится под постоянным давлением

Ведомости

Банк России находится под постоянным давлением, но продолжает справляться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, объединенной с большой пресс-конференцией.

«Стараюсь не вмешиваться в принимаемые ЦБ решения», – отметил российский лидер.

Комментируя решение регулятора снизить ключевую ставку с 16,5 до 16%, глава государства рассказал, что эксперты ожидали падения показателя на 1 п. п.

Банк России снизил ставку на заседании, которое состоялось во время прямой линии. Это пятое снижение ставки подряд. Снижения на 50 базисных пунктов (б. п.) ждало большинство – 17 из 23 – экономистов и представителей бизнеса, которых опросили «Ведомости». Прогноз регулятора предполагает, что проводимая денежно-кредитная политика позволит снизить годовую инфляцию до 4–5% в 2026 г., а к устойчивой цели в 4% придет в 2027 г.

