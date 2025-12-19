Путин: РФ не несет ответственность за гибель людей на Украине
Россия не считает себя ответственной за гибель людей в ходе конфликта с вооруженными силами Украины (ВСУ), поскольку его начала не российская сторона. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» в Гостином Дворе.
«Не мы начинали эту войну, эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 г.», – подчеркнул глава государства. Путин напомнил, что затем в стране начались боевые действия со стороны киевских властей против граждан на юго-востоке республики.
Политический кризис на Украине начался 21 ноября 2013 г. после того, как правительство приостановило подготовку к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом (ЕС). В ответ на это оппозиция организовала масштабные протесты в Киеве, которые переросли в массовые беспорядки.