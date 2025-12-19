Путин: РФ не несет ответственность за гибель людей на Украине

Политический кризис на Украине начался 21 ноября 2013 г. после того, как правительство приостановило подготовку к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом (ЕС). В ответ на это оппозиция организовала масштабные протесты в Киеве, которые переросли в массовые беспорядки.