Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: РФ не несет ответственность за гибель людей на Украине

Ведомости

Россия не считает себя ответственной за гибель людей в ходе конфликта с вооруженными силами Украины (ВСУ), поскольку его начала не российская сторона. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» в Гостином Дворе.

«Не мы начинали эту войну, эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 г.», – подчеркнул глава государства. Путин напомнил, что затем в стране начались боевые действия со стороны киевских властей против граждан на юго-востоке республики.

Политический кризис на Украине начался 21 ноября 2013 г. после того, как правительство приостановило подготовку к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом (ЕС). В ответ на это оппозиция организовала масштабные протесты в Киеве, которые переросли в массовые беспорядки.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте