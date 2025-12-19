Газета
Главная / Политика /

Путин в шутку назвал межзвездную комету 3I/ATLAS секретным оружием РФ

Президент РФ Владимир Путин в шутку назвал межзвездную комету 3I/ATLAS российским секретным оружием, отвечая на вопрос журналистки на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025».

Журналистка поинтересовалась межзвездным объектом 3I/ATLAS, который некоторые наблюдатели принимали за инопланетный корабль.

«Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами. Это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае. Потому что мы против размещения оружия в космосе», – сказал Путин под смех зала.

Глава государства уточнил, что, если говорить серьезно, речь идет о комете и российские ученые отслеживают, что с ней происходит.

«Причем это комета из другой галактики. Поэтому она ведет себя не так, как кометы нашего галактического происхождения», – пояснил президент.

Глава страны добавил, что комета не представляет угрозы для планеты, так как расстояние до нее очень значительное. По словам Путина, в начале следующего года комета покинет Солнечную систему.

19 декабря в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщали, что межзвездный объект 3I/ATLAS по расчетам прошел через ближайшую к Земле точку. Расстояние до тела в этот момент составило 268 918 000 км.

