Путин: власти РФ будут поддерживать все традиционные религии
Российские власти будут поддерживать все традиционные религии страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».
Глава государства обратил внимание, что исламский мир смотрит на положительный опыт сосуществования людей с разными верованиями, демонстрируемый Татарстаном. По его словам, в России свыше 10% мусульман, а православие совпадает с исламом по всем традиционным ценностям.
9 ноября 2022 г. Путин подписал указ № 809 об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе говорится, что к таким ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.