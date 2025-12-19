Путин: власти РФ будут поддерживать все традиционные религии

9 ноября 2022 г. Путин подписал указ № 809 об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе говорится, что к таким ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.