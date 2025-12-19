Путин призвал сделать рождение детей «модным» явлением
Необходимо, чтобы рождение детей стало модным в России. Важно настроить молодых людей создавать семьи как можно раньше. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в программе «Итоги года».
В качестве примера президент привел Героя России Нарана Очира-Горяева, который находится на фронте и воспитывает четверых детей.
Президент отметил, что сегодня молодые люди, особенно женщины, сначала стремятся получить образование, затем повысить уровень квалификации и сделать первые шаги в карьере. «А там уже 30 лет, и появляется первый ребенок только. А на второго уже сил не хватает – и так далее», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что материальная составляющая важна, но еще важнее понимать, что такое «простое человеческое счастье».
«Одна женщина, у которой в семье девять или 10 детей, сказала очень хорошие слова: как только появлялся новый ребенок, то мы всегда думали – как мы без тебя жили», – заключил Путин.