Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин призвал сделать рождение детей «модным» явлением

Ведомости

Необходимо, чтобы рождение детей стало модным в России. Важно настроить молодых людей создавать семьи как можно раньше. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в программе «Итоги года».

В качестве примера президент привел Героя России Нарана Очира-Горяева, который находится на фронте и воспитывает четверых детей.

Президент отметил, что сегодня молодые люди, особенно женщины, сначала стремятся получить образование, затем повысить уровень квалификации и сделать первые шаги в карьере. «А там уже 30 лет, и появляется первый ребенок только. А на второго уже сил не хватает – и так далее», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что материальная составляющая важна, но еще важнее понимать, что такое «простое человеческое счастье».

«Одна женщина, у которой в семье девять или 10 детей, сказала очень хорошие слова: как только появлялся новый ребенок, то мы всегда думали – как мы без тебя жили», – заключил Путин.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её