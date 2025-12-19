Газета
Главная / Политика /

Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и союзником России

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин является надежным другом, стабильным партнером и союзником России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025», отвечая на вопрос журналиста из Китая.

По словам главы государства, ключевой основой российско-китайских отношений является их практическое наполнение. «Это самая главная основа развития наших российско-китайских отношений. Они развиваются последовательно. Конечно, важны договоры и стратегическое партнерство, но самое важное – практика нашей реальной совместной работы по всем направлениям», – отметил Путин.

Президент добавил, что взаимодействие между РФ и КНР расширяется и охватывает самые разные сферы – от высокотехнологичного производства, науки и образования до гуманитарных связей и исследования космического пространства. Отдельно Путин указал на высокий уровень доверия между двумя странами, который подтверждается сотрудничеством в военной сфере.

«Все это говорит о том, что российско-китайские отношения, как я неоднократно подчеркивал, являются существенным фактором стабильности в мире», – заявил президент РФ.

