Путин: не вся власть в России в руках президента
Президент в России не обладает всей властью, но имеет большие полномочия. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, отвечая на вопрос о будущем страны.
Журналист BBC Стив Розенберг вспомнил слова президента о том, что «будущее в наших руках». Теперь же, по словам Розенберга, вся власть в России в руках Путина: «Значит, в большей степени и будущее тоже [в ваших руках]? Каким оно будет?».
Путин заявил, что не вся власть в стране находится в его руках, эти контуры обозначены в Конституции РФ. При этом он подтвердил, что у президента большие полномочия. «Полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня является обоснованной», – ответил он.
19 декабря в московском Гостином дворе проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент подводит итоги уходящего года, отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. В адрес программы поступило около 3 млн обращений.