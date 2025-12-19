Путин: не вся власть в России в руках президента

Путин заявил, что не вся власть в стране находится в его руках, эти контуры обозначены в Конституции РФ. При этом он подтвердил, что у президента большие полномочия. «Полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня является обоснованной», – ответил он.