Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: не вся власть в России в руках президента

Ведомости

Президент в России не обладает всей властью, но имеет большие полномочия. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, отвечая на вопрос о будущем страны.

Журналист BBC Стив Розенберг вспомнил слова президента о том, что «будущее в наших руках». Теперь же, по словам Розенберга, вся власть в России в руках Путина: «Значит, в большей степени и будущее тоже [в ваших руках]? Каким оно будет?».

Путин заявил, что не вся власть в стране находится в его руках, эти контуры обозначены в Конституции РФ. При этом он подтвердил, что у президента большие полномочия. «Полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня является обоснованной», – ответил он.

19 декабря в московском Гостином дворе проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент подводит итоги уходящего года, отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. В адрес программы поступило около 3 млн обращений.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь