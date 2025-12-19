Путин призвал брать пример с народов Кавказа, где рано создают семьи
Президент РФ Владимир Путин призвал брать пример с народов Кавказа, где принято рано создавать семьи. Об этом он заявил на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025».
«У Рамзана Кадырова большая семья, много детей. И выходят замуж, и женятся в довольно раннем возрасте. И вот он мне сказал: «А у нас традиция такая в целом на Кавказе». Это очень здорово», – сказал Путин.
Президент отвечал на вопрос журналиста, который во время прямого эфира сделал предложение своей девушке. Пара вместе уже восемь лет – с 15 лет. Представитель СМИ также сказал, что будет очень рад видеть главу РФ у них на свадьбе.
В ходе пресс-конференции Путин также назвал ошибочной практику сокращения или отмены мер поддержки многодетных семей при росте их доходов. Поводом стало обращение жительницы Тюмени, которая сообщила, что с увеличением дохода семья теряет социальные выплаты.
Глава государства подчеркнул, что такой подход носит дестимулирующий характер и фактически наказывает семьи за стремление улучшить свое материальное положение. «Это ошибка правительства», – заявил Путин, выразив уверенность, что кабмин и Минфин «нас услышат».