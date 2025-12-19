Путин отправил послание будущим поколениям

«Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI в., с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда – нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте, мы шли вперед, мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас», – диктовал Путин.