Путин отправил послание будущим поколениям
Президент РФ Владимир Путин пожелал будущим поколениям счастья. Об этом он заявил в ходе программы «Итоги года».
Ведущий спросил президента, что бы он положил в капсулу времени. Путин предложил взять ручку и лист бумаги: он пожелал будущим поколениям России, чтобы они были счастливы, а их дети ими гордились.
«Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI в., с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда – нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте, мы шли вперед, мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас», – диктовал Путин.
Глава государства сообщил, что вера в будущее России позволяет ему не унывать.
19 декабря в Москве проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным», куда поступило около 3 млн обращений от жителей страны и журналистов.