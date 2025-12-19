Посольство РФ запросило доступ к задержанному в Израиле россиянину

Министерство обороны Израиля и служба общей безопасности страны опубликовали совместное заявление, в котором сообщалось, что в начале декабря 2025 г. был задержан 30-летний гражданин России Виталий Звягинцев, работавший в Израиле. Его подозревают в совершении преступлений против безопасности государства по указанию иранских разведывательных служб. 19 декабря 2025 г. ему было предъявлено обвинение, при этом конкретная статья не уточнялась.