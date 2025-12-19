Посольство РФ запросило доступ к задержанному в Израиле россиянину
Посольство России в Израиле направило израильской стороне запрос о предоставлении консульского доступа к гражданину РФ Виталию Звягинцеву после получения уведомления о его задержании. Об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве в Тель-Авиве, передает ТАСС.
В дипмиссии уточнили, что израильские власти проинформировали посольство о задержании Звягинцева, не предоставив подробных разъяснений о причинах произошедшего. В связи с этим российская сторона в установленном порядке запросила консульский доступ и продолжает работу по выяснению всех обстоятельств инцидента, держа ситуацию на контроле.
На данный момент в посольство не поступало обращений ни от самого Звягинцева, ни от его родственников или законных представителей, добавил источник.
Министерство обороны Израиля и служба общей безопасности страны опубликовали совместное заявление, в котором сообщалось, что в начале декабря 2025 г. был задержан 30-летний гражданин России Виталий Звягинцев, работавший в Израиле. Его подозревают в совершении преступлений против безопасности государства по указанию иранских разведывательных служб. 19 декабря 2025 г. ему было предъявлено обвинение, при этом конкретная статья не уточнялась.