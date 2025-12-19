FT: Мелони и Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана ЕС по российским активам

Один из собеседников издания заявил, что Мелони была «убийцей» плана. Макрон в основном молчал, но подчеркнул, что план выглядит слишком сложным. То же отметил и канцлер Германии Фридрих Мерц, который изначально продвигал идею изъять активы. FT пишет, что сложность схемы напугала даже тех, кто поддерживал идею. Источник газеты отметил, что план показался чем-то вроде «волшебства», а потому неработоспособным.