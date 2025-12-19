FT: Мелони и Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана ЕС по российским активам
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана Европейского союза (ЕС) по изъятию замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.
Мелони и Макрон выразили обеспокоенность, согласятся ли их национальные парламенты на финансовые гарантии, которых требует Бельгия. По словам официальных лиц, эти два крупнейших игрока ЕС изменили настроение всех.
Один из собеседников издания заявил, что Мелони была «убийцей» плана. Макрон в основном молчал, но подчеркнул, что план выглядит слишком сложным. То же отметил и канцлер Германии Фридрих Мерц, который изначально продвигал идею изъять активы. FT пишет, что сложность схемы напугала даже тех, кто поддерживал идею. Источник газеты отметил, что план показался чем-то вроде «волшебства», а потому неработоспособным.
«Возобладал здравый смысл – мы смогли обеспечить необходимые ресурсы, но сделали это на основе решения, имеющего прочную правовую и финансовую основу», – заявила Мелони после саммита.
19 декабря страны ЕС в ходе саммита приняли решение предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг., отказавшись от использования замороженных российских активов. Таким образом лидеры ЕС обошли разногласия по поводу плана финансирования Киева за счет государственных средств РФ.