Володин: решения, принятые на прямой линии, будут законодательно реализованы

Ведомости

Решения президента РФ Владимира Путина, принятые по результатам общения на прямой линии, будут законодательно реализованы в приоритетном порядке, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в соцсети Max.

«Со своей стороны также проработаем поставленные вопросы на местах, в своих избирательных округах», – добавил он.

Володин написал, что роль личности в истории развития любого государства играет огромное значение. Он посоветовал всем, кто еще не видел, обязательно посмотреть прямую линию с президентом. Кто ищет ответы, сможет найти их там, подчеркнул председатель нижней программы парламента.

Программа «Итоги года – 2025 с Владимиром Путиным» завершилась спустя 4 часа 27 минут. Президент прокомментировал более 70 тем.