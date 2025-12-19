Володин: решения, принятые на прямой линии, будут законодательно реализованы

Володин написал, что роль личности в истории развития любого государства играет огромное значение. Он посоветовал всем, кто еще не видел, обязательно посмотреть прямую линию с президентом. Кто ищет ответы, сможет найти их там, подчеркнул председатель нижней программы парламента.