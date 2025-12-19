Лавров призвал Европу не мешать РФ и США договариваться об урегулировании
Россия не нуждается в участии европейцев как третьей стороны двустороннего диалога с США по урегулирванию на Украине и призывает Европу «не мешать» американо-российскому взаимодействию, так как страны Европы продвигают идею посылки контингентов и «военного освоения Украины». Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров с египетским коллегой Бадром Абдельати, передает корреспондент «Ведомостей».
«Что касается европейцев в качестве потенциального третьего участника, нам с такой позицией помогать не надо. Лучше пусть не мешают», – сказал Лавров, пояснив, что России хватает предложений США и пониманий позиций друг дуга на основе «плана Дональда Трампа».
Позицию же европейцев он охарактеризовал как отрицание принципа неделимости безопасности. Он обвинил их в том, что они «нахраписто, вызывающе осуществляют военное освоение украинской территории для создания угроз Российской Федерации». Лавров напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил, что надо готовиться к войне с Россией в ближайшие годы, как и «ряд других ястребов», а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Причем последние, по его словам, «существенно превышают свои полномочия» как в рамках ЕС, так и НАТО, не отражая мнения европейских членов этих объединений.