Лавров призвал Европу не мешать РФ и США договариваться об урегулировании

Позицию же европейцев он охарактеризовал как отрицание принципа неделимости безопасности. Он обвинил их в том, что они «нахраписто, вызывающе осуществляют военное освоение украинской территории для создания угроз Российской Федерации». Лавров напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил, что надо готовиться к войне с Россией в ближайшие годы, как и «ряд других ястребов», а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Причем последние, по его словам, «существенно превышают свои полномочия» как в рамках ЕС, так и НАТО, не отражая мнения европейских членов этих объединений.