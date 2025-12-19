В Госдуму внесли законопроект об электронных инструктажах по охране труда
Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий электронное оформление документов о прохождении инструктажей по охране труда. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Проектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ и закрепить возможность оформления таких документов в цифровом формате через платформу «Работа в России». Подписание будет осуществляться с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи либо усиленной неквалифицированной электронной подписи, выданной с применением инфраструктуры электронного правительства.
В пояснительной записке отмечается, что переход на электронный формат позволит упростить работу крупных промышленных предприятий и государственных компаний, снизить риски фальсификации документов, а также автоматизировать контроль за прохождением работниками обязательных инструктажей по охране труда.