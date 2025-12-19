В Госдуму внесли законопроект об электронных инструктажах по охране труда

Проектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ и закрепить возможность оформления таких документов в цифровом формате через платформу «Работа в России». Подписание будет осуществляться с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи либо усиленной неквалифицированной электронной подписи, выданной с применением инфраструктуры электронного правительства.