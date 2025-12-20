Газета
Рубио пошутил, что прямая линия с Путиным отвлекает СМИ от его брифинга

Ведомости

В ходе брифинга по итогам года госсекретарь США Марко Рубио в шутку сказал, что прямая линия российского президента отвлекает от него внимание журналистов, передает The New York Times.

Рубио изобразил возмущение, узнав о предстоящем в тот же день выступлении Владимира Путина в конце года. «Он пытается помешать моему посланию!» – пошутил он. 

Он даже обратился с дружеским посланием к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, отвечая на вопрос о том, может ли Россия встать на защиту Венесуэлы. Рубио добавил, что Россия сейчас полностью занята Украиной. «И если он смотрит, Сергей, с Рождеством!» – сказал Рубио.

Выступление госсекретаря длилось два часа.

Программа «Итоги года – 2025 с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря и длилась 4,5 часа. Российский президент прокомментировал более 70 тем.

