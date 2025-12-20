Газета
Главная / Политика /

Российские средства ПВО сбили 27 БПЛА за ночь

Ведомости

Дежурные средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников за ночь над пятью регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны.

По 10 дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, по два – над Курской и Липецкой, а также Азовским морем. Один беспилотник уничтожен над территорией Брянской области.

В Воронежской области непосредственная угроза удара БПЛА была объявлена в облцентре, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах. В 05:56 власти ее отменили. О возможных последствиях атаки пока не сообщалось. 

