Российские средства ПВО сбили 27 БПЛА за ночь
Дежурные средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников за ночь над пятью регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны.
По 10 дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями, по два – над Курской и Липецкой, а также Азовским морем. Один беспилотник уничтожен над территорией Брянской области.
В Воронежской области непосредственная угроза удара БПЛА была объявлена в облцентре, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах. В 05:56 власти ее отменили. О возможных последствиях атаки пока не сообщалось.