Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: Россия и Африка подготовят новый документ к третьему саммиту

Ведомости

Россия и африканские государства планируют подготовить новый стратегический документ к третьему саммиту «Россия – Африка». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции форума.

По его словам, документ будет полностью соответствовать требованиям следующего этапа сотрудничества.

В тот же день Лавров подтвердил, что третий саммит «Россия – Африка» пройдет в 2026 г.

18 декабря глава МИД РФ прибыл в Каир для участия во второй конференции министров в рамках форума «Россия – Африка». В ходе встречи, как отмечает МИД, планируется обсудить актуальные международные вопросы, а также российско-африканскую повестку дня. Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и странами Африки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте