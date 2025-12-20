Лавров: Россия и Африка подготовят новый документ к третьему саммиту

18 декабря глава МИД РФ прибыл в Каир для участия во второй конференции министров в рамках форума «Россия – Африка». В ходе встречи, как отмечает МИД, планируется обсудить актуальные международные вопросы, а также российско-африканскую повестку дня. Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и странами Африки.