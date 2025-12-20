Лавров: Россия и Африка подготовят новый документ к третьему саммиту
Россия и африканские государства планируют подготовить новый стратегический документ к третьему саммиту «Россия – Африка». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции форума.
По его словам, документ будет полностью соответствовать требованиям следующего этапа сотрудничества.
В тот же день Лавров подтвердил, что третий саммит «Россия – Африка» пройдет в 2026 г.
18 декабря глава МИД РФ прибыл в Каир для участия во второй конференции министров в рамках форума «Россия – Африка». В ходе встречи, как отмечает МИД, планируется обсудить актуальные международные вопросы, а также российско-африканскую повестку дня. Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и странами Африки.