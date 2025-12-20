Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сенат США утвердил Каплуна спецпосланником по борьбе с антисемитизмом

Ведомости

Сенат США утвердил раввина Йехуду Каплуна на должность специального посланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом. Пост уровня посла в государственном департаменте предусматривает координацию международных усилий США по противодействию антисемитизму. Об этом пишет портал Newsmax.

По данным издания, утверждение раввина в должности пришлось на период, отмеченный всплеском антисемитских инцидентов как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. Каплун был утвержден вместе с другими кандидатами после того, как сенат согласился поставить на голосование соответствующий список.

За его кандидатуру проголосовали 53 сенатора, против – 43. Голосование прошло строго по партийной линии: республиканцы поддержали назначение, демократы выступили против. Еврейские организации положительно оценили утверждение Каплуна.

Одновременно с утверждением Каплуна сенат одобрил назначение пресс-секретаря госдепартамента Тэмми Брюс заместителем постоянного представителя США при ООН, а также нескольких генеральных инспекторов и высокопоставленных чиновников в министерствах труда и обороны.

Каплун – бизнесмен из Майами и последователь хасидского движения «Хабад». В 2024 г. он работал в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь