Сенат США утвердил Каплуна спецпосланником по борьбе с антисемитизмом

По данным издания, утверждение раввина в должности пришлось на период, отмеченный всплеском антисемитских инцидентов как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. Каплун был утвержден вместе с другими кандидатами после того, как сенат согласился поставить на голосование соответствующий список.