Сенат США утвердил Каплуна спецпосланником по борьбе с антисемитизмом
Сенат США утвердил раввина Йехуду Каплуна на должность специального посланника по мониторингу и борьбе с антисемитизмом. Пост уровня посла в государственном департаменте предусматривает координацию международных усилий США по противодействию антисемитизму. Об этом пишет портал Newsmax.
По данным издания, утверждение раввина в должности пришлось на период, отмеченный всплеском антисемитских инцидентов как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. Каплун был утвержден вместе с другими кандидатами после того, как сенат согласился поставить на голосование соответствующий список.
За его кандидатуру проголосовали 53 сенатора, против – 43. Голосование прошло строго по партийной линии: республиканцы поддержали назначение, демократы выступили против. Еврейские организации положительно оценили утверждение Каплуна.
Одновременно с утверждением Каплуна сенат одобрил назначение пресс-секретаря госдепартамента Тэмми Брюс заместителем постоянного представителя США при ООН, а также нескольких генеральных инспекторов и высокопоставленных чиновников в министерствах труда и обороны.
Каплун – бизнесмен из Майами и последователь хасидского движения «Хабад». В 2024 г. он работал в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.