Лавров встретился с главами МИД Алжира и Зимбабве на форуме «Россия – Африка»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом на полях второй министерской конференции форума «Россия – Африка», которая проходит 19–20 декабря в Каире, сказано в Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ.
В ходе беседы Лавров отметил, что рад новой встрече с коллегой, с которым российской стороне довелось работать в период значимых международных событий. По его словам, нынешняя эпоха остается насыщенной и сложной, но именно такие времена представляют особый профессиональный интерес для дипломатов, поскольку требуют ответственных решений.
Лавров также провел встречу с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой на полях второй министерской конференции.
Глава МИД России прибыл в Каир 18 декабря для участия во второй конференции министров в рамках форума «Россия – Африка».