Лавров встретился с главами МИД Алжира и Зимбабве на форуме «Россия – Африка»

В ходе беседы Лавров отметил, что рад новой встрече с коллегой, с которым российской стороне довелось работать в период значимых международных событий. По его словам, нынешняя эпоха остается насыщенной и сложной, но именно такие времена представляют особый профессиональный интерес для дипломатов, поскольку требуют ответственных решений.