Дмитриев прибыл в Майами для переговоров
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию, пишет «РИА Новости».
Из аэропорта его кортеж направился непосредственно на встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
На фоне ожидаемых переговоров президент США Дональд Трамп заявил о намерении поехать во Флориду. Ранее Politico сообщала, что в Майами могут пройти переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине.
В начале декабря Владимир Путин принимал в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Переговоры продолжались около пяти часов. Позднее президент России сообщил, что Вашингтон разделил первоначальный план на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.