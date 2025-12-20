Газета
Дмитриев прибыл в Майами для переговоров

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию, пишет «РИА Новости».

Из аэропорта его кортеж направился непосредственно на встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

На фоне ожидаемых переговоров президент США Дональд Трамп заявил о намерении поехать во Флориду. Ранее Politico сообщала, что в Майами могут пройти переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине.

В начале декабря Владимир Путин принимал в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Переговоры продолжались около пяти часов. Позднее президент России сообщил, что Вашингтон разделил первоначальный план на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.

