Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские силы ПВО сбили три украинских дрона за ночь

Ведомости

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Мирнобороны РФ.

Два воздушных цели были нейтрализованы над территорией Волгоградской области, еще один беспилотник сбит над Ростовской областью.

В ночь на 20 декабря над Воронежской областью сбили 10 дронов. Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути произошло временное нарушение движения поездов. Кроме того, в пригороде Воронежа в результате падения обломков были повреждены стекла в двух хозяйственных постройках.

.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь