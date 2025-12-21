Российские силы ПВО сбили три украинских дрона за ночь
В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Мирнобороны РФ.
Два воздушных цели были нейтрализованы над территорией Волгоградской области, еще один беспилотник сбит над Ростовской областью.
В ночь на 20 декабря над Воронежской областью сбили 10 дронов. Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути произошло временное нарушение движения поездов. Кроме того, в пригороде Воронежа в результате падения обломков были повреждены стекла в двух хозяйственных постройках.
