Российские силы ПВО сбили три украинских дрона за ночь

В ночь на 20 декабря над Воронежской областью сбили 10 дронов. Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути произошло временное нарушение движения поездов. Кроме того, в пригороде Воронежа в результате падения обломков были повреждены стекла в двух хозяйственных постройках.