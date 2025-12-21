Газета
Министры в Колумбии подписали указ о введении чрезвычайного налога для богатых

Ведомости

Правительство Колумбии подписало указ о введении чрезвычайных налоговых мер для финансирования растущего бюджетного дефицита. Документ предусматриваюет дополнительные налоги для состоятельных граждан, пишет Bloomberg.

Решение принято после того, как парламент ранее в этом месяце отклонил предложенные президентом Густаво Петро налоговые поправки. По словам министра финансов Германа Авилы, правительство планирует собрать 16 трлн песо ($4,2 млрд) с помощью этих мер.

17 декабря рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Колумбии, сославшись на хронически высокий бюджетный дефицит, который продолжает увеличивать государственный долг страны.

