Министры в Колумбии подписали указ о введении чрезвычайного налога для богатых
Правительство Колумбии подписало указ о введении чрезвычайных налоговых мер для финансирования растущего бюджетного дефицита. Документ предусматриваюет дополнительные налоги для состоятельных граждан, пишет Bloomberg.
Решение принято после того, как парламент ранее в этом месяце отклонил предложенные президентом Густаво Петро налоговые поправки. По словам министра финансов Германа Авилы, правительство планирует собрать 16 трлн песо ($4,2 млрд) с помощью этих мер.
17 декабря рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Колумбии, сославшись на хронически высокий бюджетный дефицит, который продолжает увеличивать государственный долг страны.