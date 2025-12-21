В Сан-Франциско 130 000 домов и предприятий остались без электричества

Массовое отключение электричества затронуло около 130 000 домов и предприятий в Сан-Франциско в субботу. Как сообщила компания Pacific Gas and Electric Co., значительная часть северных районов города, включая Ричмонд и Пресидио, а также районы у парка «Золотые ворота», остались без света, сообщает The Associated Press.