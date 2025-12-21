Газета
В Сан-Франциско 130 000 домов и предприятий остались без электричества

Массовое отключение электричества затронуло около 130 000 домов и предприятий в Сан-Франциско в субботу. Как сообщила компания Pacific Gas and Electric Co., значительная часть северных районов города, включая Ричмонд и Пресидио, а также районы у парка «Золотые ворота», остались без света, сообщает The Associated Press.

Причины аварии пока не названы. Это отключение затронуло примерно треть потребителей PG&E в городе. Как сообщается в соцсетях и местных СМИ, без света остались многие рестораны и магазины, отключились уличное освещение и рождественские украшения.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско предупредил о значительных перебоях в работе транспорта по всему городу и призвал жителей избегать необязательных поездок. Транспортные агентства сообщили, что некоторые станции автобусов Muni и поездов BART не работают из-за отсутствия электричества.

По данным пожарных, причиной как минимум части отключений стал пожар на подстанции PG&E. Компания сообщила, что энергосистема уже стабилизирована и новых отключений не ожидается, однако точный срок восстановления подачи электроэнергии пока неизвестен.

