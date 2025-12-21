Johnson & Johnson выплатит $65,5 млн женщине, заболевшей раком из-за талька

Адвокаты Карли заявили, что фармацевтический гигант продавал и продвигал тальковую продукцию, зная о возможном загрязнении асбестом, и не предупреждал потребителей об опасности. Компания Johnson & Johnson, прекратившая мировые продажи тальковой присыпки в 2023 г., настаивает на безопасности своей продукции, отрицает наличие асбеста и связь с онкологическими заболеваниями, а также объявила о намерении обжаловать вердикт.