Johnson & Johnson выплатит $65,5 млн женщине, заболевшей раком из-за талька
Суд присяжных в Миннесоте постановил, что компания Johnson & Johnson должна выплатить $65,5 млн 37-летней матери троих детей Анне Джин Хоутон Карли, которая утверждала, что использование детской присыпки на основе талька с детства привело к развитию у нее мезотелиомы – агрессивного рака, вызванного воздействием асбеста. Об этом сообщает NBC News.
Адвокаты Карли заявили, что фармацевтический гигант продавал и продвигал тальковую продукцию, зная о возможном загрязнении асбестом, и не предупреждал потребителей об опасности. Компания Johnson & Johnson, прекратившая мировые продажи тальковой присыпки в 2023 г., настаивает на безопасности своей продукции, отрицает наличие асбеста и связь с онкологическими заболеваниями, а также объявила о намерении обжаловать вердикт.
NBC News поясняет, что это решение стало очередным этапом многолетних судебных разбирательств, в рамках которых компании предъявляют иски о связи ее талька с раком. Ранее в этом месяце присяжные в Лос-Анджелесе присудили $40 млн двум женщинам с раком яичников, а в октябре другая калифорнийская коллегия обязала компанию выплатить $966 млн семье умершей от мезотелиомы женщины.