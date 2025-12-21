Лукашенко посетит саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21-22 декабря совершит рабочий визит в Россию для участия в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «БелТА».
21 декабря он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где главы государств обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, международную деятельность на предстоящий год и развитие торгового сотрудничества с партнерами.
В рамках визита запланирована встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. 22 декабря состоится традиционная неформальная встреча глав государств - участников СНГ, в ходе которой будут оценены перспективы интеграции и подведены итоги уходящего года.