Ушаков: изменения в мирный план со стороны Киева не приближают договоренности

Дмитриев пока не доложил об итогах переговоров с американской стороной в Майами
Изменения, вносимые украинцами и европейцами в мирный план, не способствуют достижению договоренностей между Москвой и Киевом. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

По его словам, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пока не доложил об итогах переговоров с американской стороной в Майами по вопросу конфликта на Украине

Переговоры проходят с участием Дмитриева, спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Спецпредставитель президента РФ оценил переговоры с американской стороной по украинскому урегулированию в Майами как конструктивные. Дмитриев также сообщил, что дискуссии будут продолжены 21 декабря.

