Над регионами России за ночь сбили шесть беспилотников

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в ходе атаки беспилотников были повреждены два причала и два судна в поселке Волна Темрюкского района. Были эвакуированы все, кто находился на борту кораблей. Среди членов экипажа и сотрудников на берегу пострадавших нет.