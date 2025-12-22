Газета
Главная / Политика /

Над регионами России за ночь сбили шесть беспилотников

Ведомости

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:30 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря, сообщает Минобороны РФ.

Три беспилотника были ликвидированы над территорией Краснодарского края, еще два – над Черным морем. Один БПЛА был сбит в Брянской области.

В общей сложности с 20:00 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря силы ПВО ликвидировали 41 украинский БПЛА самолетного типа.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в ходе атаки беспилотников были повреждены два причала и два судна в поселке Волна Темрюкского района. Были эвакуированы все, кто находился на борту кораблей. Среди членов экипажа и сотрудников на берегу пострадавших нет.

С вечера 21 декабря до утра 22-го действовали ограничения на работу аэропорта в Геленджике. Об их отмене представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 06:17 мск.

