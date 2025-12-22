Вэнс: поддержка американских пенсионеров важнее финансирования Киева
Для администрации президента США Дональда Трампа поддержка пожилых граждан страны приоритетнее финансирования Украины. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на мероприятии AmericaFest организации Turning Point USA.
По словам Вэнса, политика Белого дома направлена на помощь пенсионерам, в частности, за счет отмены налогов на социальное обеспечение.
«Мы верим в ваших отцов и матерей, а не в то, что они должны отправлять все свои деньги на Украину», – подчеркнул Вэнс.
19 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон о национальной обороне на 2026 г. финансовый год (NDAA) объемом $901 млрд. Документ подразумевает крупные расходы на оборону и национальную безопасность, включая значительное финансирование поддержки Украины. В бюджете предусмотрено около $400 млн на военную помощь Киеву в рамках инициативы содействия безопасности.