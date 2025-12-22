Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Вэнс: поддержка американских пенсионеров важнее финансирования Киева

Ведомости

Для администрации президента США Дональда Трампа поддержка пожилых граждан страны приоритетнее финансирования Украины. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на мероприятии AmericaFest организации Turning Point USA.

По словам Вэнса, политика Белого дома направлена на помощь пенсионерам, в частности, за счет отмены налогов на социальное обеспечение.

«Мы верим в ваших отцов и матерей, а не в то, что они должны отправлять все свои деньги на Украину», – подчеркнул Вэнс.

19 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон о национальной обороне на 2026 г. финансовый год (NDAA) объемом $901 млрд. Документ подразумевает крупные расходы на оборону и национальную безопасность, включая значительное финансирование поддержки Украины. В бюджете предусмотрено около $400 млн на военную помощь Киеву в рамках инициативы содействия безопасности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте