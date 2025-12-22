Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Алиев не будет участвовать в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав стран СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного рабочего графика. Об этом сообщает «Азертадж».

Издание обращает внимание, что республика «регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках СНГ, в том числе развитию двусторонних отношений с государствами-членами».

Саммит Высшего Евразийского экономического совета начался в Санкт-Петербурге 21 декабря и продолжится 22-го. Лидеры провели заседание в узком составе, участие в котором приняли президент России Владимир Путин, лидер Киргизии Садыр Жапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. К заседанию в расширенном формате присоединились президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посол Ирана в России Казем Джалали, посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес и министр торговли Индонезии Буди Сантосо.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь