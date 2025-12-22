Алиев не будет участвовать в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Саммит Высшего Евразийского экономического совета начался в Санкт-Петербурге 21 декабря и продолжится 22-го. Лидеры провели заседание в узком составе, участие в котором приняли президент России Владимир Путин, лидер Киргизии Садыр Жапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. К заседанию в расширенном формате присоединились президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посол Ирана в России Казем Джалали, посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес и министр торговли Индонезии Буди Сантосо.