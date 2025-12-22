Истребитель Су-57 впервые взлетел с новым двигателем
Российский истребитель Су-57 впервые совершил полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177», сообщила госкорпорация Ростех.
«Новый двигатель – "изделие 177" – с увеличенной тягой дополнительно усилит летные характеристики и обеспечит значительный задел для дальнейшего совершенствования самолета», – отметила компания.
Вылет, по данным Ростеха, прошел штатно. В публикации говорится, что в «изделии 177» тяга на форсаже составляет 16 000 килограмм-сил (кгс). Образец также характеризуется сниженным расходом топлива и более высокими ресурсными показателями.
Су-57 – истребитель пятого поколения. Его создала компания «Сухой», производит истребители авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Первый полет Су-57 прошел в начале 2010 г., первые серийные истребители этой модели передали ВС РФ в конце 2020 г. Они направлены на поражение воздушных, наземных и морских целей, а также способны работать в сложных метеоусловиях и при помехах.