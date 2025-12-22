Истребитель Су-57 впервые взлетел с новым двигателем

Су-57 – истребитель пятого поколения. Его создала компания «Сухой», производит истребители авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Первый полет Су-57 прошел в начале 2010 г., первые серийные истребители этой модели передали ВС РФ в конце 2020 г. Они направлены на поражение воздушных, наземных и морских целей, а также способны работать в сложных метеоусловиях и при помехах.