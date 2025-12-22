Трампу грозит импичмент при потере большинства в конгрессе

Трампу пытались объявить импичмент дважды. В 2019 г. его обвинили в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе конгресса. В 2020 г. сенат США оправдал президента. Второй импичмент был инициирован в 2021 г. – за подстрекательство к мятежу после событий 6 января у Капитолия. Тогда обвинения также не поддержали.