Трампу грозит импичмент при потере большинства в конгрессе
Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент в случае, если республиканская партия утратит большинство в конгрессе США по итогам промежуточных выборов 2026 г. Об этом заявил спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон во время выступления на мероприятии организации Turning Point USA.
По его словам, при смене баланса сил в палате представителей «леворадикальные силы» могут инициировать процедуру импичмента действующего президента. Джонсон подчеркнул, что это приведет к политическому хаосу, и призвал сторонников республиканцев не допустить такого сценария.
Спикер также обратился к избирателям с призывом поддержать курс Трампа на выборах 2026 г., чтобы партия смогла сохранить контроль над конгрессом. Он заявил, что демократическая партия, по его мнению, находится под влиянием марксистов, стремящихся «демонтировать» ключевые принципы республиканской политики.
Трампу пытались объявить импичмент дважды. В 2019 г. его обвинили в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе конгресса. В 2020 г. сенат США оправдал президента. Второй импичмент был инициирован в 2021 г. – за подстрекательство к мятежу после событий 6 января у Капитолия. Тогда обвинения также не поддержали.
Промежуточные выборы в США состоятся в 2026 г. На них будут избраны все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В настоящее время республиканцы контролируют большинство в обеих палатах конгресса: 220 мест в палате представителей и 53 места в сенате.