Армия России взяла под контроль Вильчу в Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над поселком Вильча в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Населенный пункт был взят под контроль активными действиями подразделений группировки войск «Север», уточнили в оборонном ведомстве.
20 декабря Минобороны сообщало, что к армии России перешли Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.
19 декабря военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали о взятии Песчаного и Герасимовки в Днепропетровской области.