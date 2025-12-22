Газета
Политика

Армия России взяла под контроль Вильчу в Харьковской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над поселком Вильча в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Населенный пункт был взят под контроль активными действиями подразделений группировки войск «Север», уточнили в оборонном ведомстве.

20 декабря Минобороны сообщало, что к армии России перешли Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

19 декабря военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали о взятии Песчаного и Герасимовки в Днепропетровской области.

