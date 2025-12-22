Semafor: Госдеп США может проверить Уиткоффа на нарушение этики
Независимый надзорный орган госдепартамента США рассматривает запрос двух сенаторов-демократов Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Элиссе Слоткин (Мичиган) о возможных нарушениях этических норм спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Дэвидом Саксом после их сделок с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом пишет Semafor.
По данным издания, генеральный инспектор ведомства на днях подтвердил, что запрос о проверке причастности помощников президента США Дональда Трампа к разрешению экспорта передовых американских микросхем в ОАЭ находится в работе. Сенаторов особенно встревожили предполагаемые финансовые связи Уиткоффа и Сакса с ОАЭ в сфере криптовалют.
Уоррен заявила, что ведомство обязано провести полное расследование для конгресса США, чтобы сенаторы могли оценить соблюдение этических норм в законодательстве о криптовалютах. Слоткин же подчеркнула, что общественность имеет право знать мотивы высокопоставленных чиновников при международных сделках и что нацбезопасность страны не должна быть под угрозой ради личной выгоды.
Представитель управления генерального инспектора отказался комментировать расследование. Белый дом, заявивший, что чиновники работали в соответствии с этическими нормами, не ответил на запрос издания.