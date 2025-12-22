Рябков: у России остаются серьезные вопросы к США по Украине
У России сохраняются серьезные вопросы к США по украинскому урегулированию, однако администрация президента Дональда Трампа предприняла ряд шагов в верном направлении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Принципиально важным он назвал признание американской стороной на высшем уровне того, что одной из первопричин конфликта стала напористая экспансия НАТО к российским границам. При этом Рябков подчеркнул, что успех нынешнего российско-американского диалога не является предопределенным.
По его словам, с учетом состояния, в котором администрация Джо Байдена оставила отношения двух стран, их нормализация «потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда».
«Мы должны убедиться, что США действительно встали на устойчивую траекторию ухода от крайней враждебности по отношению к нашей стране», – отметил замглавы МИДа. Он добавил, что залогом прогресса может стать реальная готовность Вашингтона к равноправному взаимодействию и снижению конфликтного потенциала с учетом интересов России в сфере безопасности.
Кроме того, Рябков заявил о готовности Москвы юридически зафиксировать ненападение на страны НАТО. «Мы, разумеется, не собираемся нападать на страны ЕС и НАТО», – сказал он.