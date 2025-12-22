Рябков: у России остаются серьезные вопросы к США по Украине

«Мы должны убедиться, что США действительно встали на устойчивую траекторию ухода от крайней враждебности по отношению к нашей стране», – отметил замглавы МИДа. Он добавил, что залогом прогресса может стать реальная готовность Вашингтона к равноправному взаимодействию и снижению конфликтного потенциала с учетом интересов России в сфере безопасности.