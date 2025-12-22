Газета
Политика

Захарова оценила высказывание Каллас о поддержке суверенитета Дании

Ведомости

Поддержку суверенитета Дании в МИД РФ рассматривают как отказ Европейского союза (ЕС) от признания «независимости» Косова, написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала высказывание главы евродипломатии Каи Каллас. 22 декабря она заявила, что ЕС продолжит выражать солидарность с Данией и Гренландией. Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания, сказала она. По словам Каллас, в ЕС ожидают, что партнеры будут уважать свой суверенитет и территориальную целостность и соблюдать свои международные обязательства.

«Рассматриваем это заявление как отказ Евросоюза от признания «независимости» Косова», – указала Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social о назначении губернатора Луизианы республиканца Джеффа Лэндри своим специальным посланником по Гренландии. После этого Лэндри в соцсети Х напомнил о намерении Вашингтона присоединить остров. Сам Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. После этого глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что крайне возмущен подобными заявлениями, и вызвал американского посла в Копенгагене для объяснений.

Россия и еще 104 государства независимость Косова не признают.

