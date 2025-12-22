Захарова оценила высказывание Каллас о поддержке суверенитета Дании

Так она прокомментировала высказывание главы евродипломатии Каи Каллас. 22 декабря она заявила, что ЕС продолжит выражать солидарность с Данией и Гренландией. Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания, сказала она. По словам Каллас, в ЕС ожидают, что партнеры будут уважать свой суверенитет и территориальную целостность и соблюдать свои международные обязательства.