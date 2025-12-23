В Финляндии обвинили российских волков в уничтожении северных оленей

Финская ассоциация оленеводов сообщила, что в 2025 г. волки убили около 1950 оленей – на 70% больше, чем в 2024 г. Кроме того, наблюдается и резкий рост популяции этих хищников: с 295 особей весной 2024 г. до 430 в 2025 г.