В Финляндии обвинили российских волков в уничтожении северных оленей

В Финляндии обвиняют российских волков в уничтожении северных оленей, пишет CNN.

Финская ассоциация оленеводов сообщила, что в 2025 г. волки убили около 1950 оленей – на 70% больше, чем в 2024 г. Кроме того, наблюдается и резкий рост популяции этих хищников: с 295 особей весной 2024 г. до 430 в 2025 г.

Согласно популярной среди финских ученых и оленеводов теории, это якобы связано с украинским кризисом. Они говорят, что многие охотники ушли на фронт, из-за чего волков стало больше.

По словам старшего научного сотрудника Финского института природных ресурсов (ФИПР) Кати Холмалы, до конфликта России с Украиной охота на волков была очень интенсивной. За каждого зверя выплачивались хорошие вознаграждения. Кроме того, ФИПР проанализировал ДНК волков. Ученые пришли к выводу, что животные, скорее всего, действительно прибыли с территории России.

CNN пишет, что обвинение России во всех бедах вписывается в общие антироссийские настроения среди некоторых финнов, которые десятилетиями готовятся к возможному будущему конфликту.

