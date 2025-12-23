Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Один из создателей Call of Duty Винс Зампелла погиб в автокатастрофе

Ведомости

Один из создателей серии видеоигр Call of Duty и глава студий Infinity Ward и Respawn Entertainment Винс Зампелла погиб в автокатастрофе в Калифорнии, сообщила газета The Guardian.

ДТП произошло днем 21 декабря. Автомобиль с Зампеллой съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. Водитель погиб на месте, а пассажир скончался позже в больнице. Зампелла погиб в возрасте 55 лет.

Он наиболее известен своей работой в 2000-х годах в студии Infinity Ward, которую он основал вместе с Грантом Кольером и Джейсоном Уэстом в 2002 г. Там Зампелла стал соавтором серии видеоигр Call of Duty и некоторых из ее самых известных частей, включая Modern Warfare (2007 г.) и Modern Warfare 2 (2009 г.). Недавно он был назначен руководителем серии военных шутеров Battlefield в EA Games.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её