Один из создателей Call of Duty Винс Зампелла погиб в автокатастрофе
Один из создателей серии видеоигр Call of Duty и глава студий Infinity Ward и Respawn Entertainment Винс Зампелла погиб в автокатастрофе в Калифорнии, сообщила газета The Guardian.
ДТП произошло днем 21 декабря. Автомобиль с Зампеллой съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. Водитель погиб на месте, а пассажир скончался позже в больнице. Зампелла погиб в возрасте 55 лет.
Он наиболее известен своей работой в 2000-х годах в студии Infinity Ward, которую он основал вместе с Грантом Кольером и Джейсоном Уэстом в 2002 г. Там Зампелла стал соавтором серии видеоигр Call of Duty и некоторых из ее самых известных частей, включая Modern Warfare (2007 г.) и Modern Warfare 2 (2009 г.). Недавно он был назначен руководителем серии военных шутеров Battlefield в EA Games.