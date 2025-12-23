Один из создателей Call of Duty Винс Зампелла погиб в автокатастрофе

Он наиболее известен своей работой в 2000-х годах в студии Infinity Ward, которую он основал вместе с Грантом Кольером и Джейсоном Уэстом в 2002 г. Там Зампелла стал соавтором серии видеоигр Call of Duty и некоторых из ее самых известных частей, включая Modern Warfare (2007 г.) и Modern Warfare 2 (2009 г.). Недавно он был назначен руководителем серии военных шутеров Battlefield в EA Games.