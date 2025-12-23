Газета
Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников за ночь

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 23:00 мск 22 декабря до 7:00 мск 23 декабря, сообщает Минобороны России.

Больше всего беспилотников – 14 единиц – было ликвидировано в Ростовской области. Еще семь БПЛА силы ПВО сбили в Ставропольском крае, по три – в Белгородской области и в Калмыкии. По одному беспилотнику было нейтрализовано в Курской области и в Крыму.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в течение ночи силы ПВО отразили атаку БПЛА в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. Обошлось без пострадавших.

Поздним вечером 22 декабря и ночью 23-го Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Волгограда, Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Магаса. Утром мера в Волгограде была отменена.

