Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников за ночь

Больше всего беспилотников – 14 единиц – было ликвидировано в Ростовской области. Еще семь БПЛА силы ПВО сбили в Ставропольском крае, по три – в Белгородской области и в Калмыкии. По одному беспилотнику было нейтрализовано в Курской области и в Крыму.