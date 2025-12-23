Попечитель Центра Кеннеди подал в суд на Трампа

Демократ из Огайо Джойс Битти обвинила Трампа и его назначенцев в совете Центра Кеннеди в «умышленном нарушении закона ради удовлетворения тщеславия ответчика Трампа». 18 декабря правление под председательством Трампа и попечители (группа сторонников главы Белого дома), проголосовали за изменение названия центра на «Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди». Спустя день имя Трампа было написано над именем Кеннеди на фасаде Национального центра музыки, танца и театра.