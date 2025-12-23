Попечитель Центра Кеннеди подал в суд на Трампа
На президента США Дональда Трампа подали в суд за то, что он добавил свое имя к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди без одобрения Конгресса. Об этом пишет Bloomberg.
Демократ из Огайо Джойс Битти обвинила Трампа и его назначенцев в совете Центра Кеннеди в «умышленном нарушении закона ради удовлетворения тщеславия ответчика Трампа». 18 декабря правление под председательством Трампа и попечители (группа сторонников главы Белого дома), проголосовали за изменение названия центра на «Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди». Спустя день имя Трампа было написано над именем Кеннеди на фасаде Национального центра музыки, танца и театра.
Демократы и члены семьи Кеннеди (кроме министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего) выступили против смены названия. В иске также упомянуты такие члены правления Кеннеди-центра, как госсекретарь Марко Рубио, генпрокурор Пэм Бонди, кантри-певец Ли Гринвуд и ведущая Fox News Лора Ингрэм.
В начале 1960-х гг. экс-президент США Джон Кеннеди настаивал на строительстве здания, которое изначально должно было называться Национальным культурным центром. После его убийства в 1963 г. Конгресс переименовал центр в его честь.