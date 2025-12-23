Газета
В Техасе пять человек погибли при крушении самолета ВМС Мексики

Пять человек погибли в результате крушения военного мексиканского самолета в США, штате Техас, сообщило в соцсети X министерство военно-морских сил (ВМС) Мексики.

По данным ведомства, два человека выжили, судьба одного из членов экипажа неизвестна.

«Из восьми находившихся на борту человек на данный момент подтверждена гибель пяти, двое находятся в живых, еще один не обнаружен, продолжаются поисково-спасательные работы», – указано в заявлении.

Самолет King Air с бортовым номером ANX-1209 находил на посадку в районе города Галвестон, когда произошло крушение. Воздушное судно выполняло гуманитарную миссию по медицинскому сопровождению. На борту были четверо мексиканских военнослужащих ВМС и четыре гражданских лица.

