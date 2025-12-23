В Техасе пять человек погибли при крушении самолета ВМС Мексики

Самолет King Air с бортовым номером ANX-1209 находил на посадку в районе города Галвестон, когда произошло крушение. Воздушное судно выполняло гуманитарную миссию по медицинскому сопровождению. На борту были четверо мексиканских военнослужащих ВМС и четыре гражданских лица.