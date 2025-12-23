Встреча Путина с участниками спецоперации перед Новым годом пока не планируется

9 декабря, в День героев Отечества, Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, отличившимся в зоне спецоперации. В торжественном мероприятии приняли участие более 200 человек. Выступая на церемонии, президент отметил, что награжденные проявили мужество и доблесть в сложнейших боевых условиях, сделав все, «чтобы обеспечить продвижение войск на ключевых направлениях».