Встреча Путина с участниками спецоперации перед Новым годом пока не планируется
Отдельная встреча президента России Владимира Путина с участниками спецоперации и их семьями перед Новым годом пока не запланирована. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин регулярно общается с участниками спецоперации. «Отдельной такой, дополнительной, к тому, что происходит ежедневно, пока нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной предновогодней встрече.
9 декабря, в День героев Отечества, Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, отличившимся в зоне спецоперации. В торжественном мероприятии приняли участие более 200 человек. Выступая на церемонии, президент отметил, что награжденные проявили мужество и доблесть в сложнейших боевых условиях, сделав все, «чтобы обеспечить продвижение войск на ключевых направлениях».